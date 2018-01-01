Ultra City проникнут единым дизайн кодом. Комплекс по праву можно назвать первым и единственным в Петербурге дизайнерским жилым домом. Еще несколько лет назад такой подход был прерогативой аудитории бизнес-класса, но уже сегодня «Северный город» делает это доступным для тех, кто привык быть на острие модных трендов. Архитектура комплекса создана мастерской Владимира Григорьера, автора десятков знаковых проектов в городе. Его авторству принадлежит, например, торговый комплекс «Галерея» на Лиговском проспекте. Фасады решены в концепции «Комфортной визуальной среды», созданной специально для «Северного города» компанией Lumiknows. Это один из ведущих разработчиков в сфере промышленного дизайна, к услугам которого прибегают ведущие мировые бренды (Samsung, Renault, Philips, Harris Tweed, Московское метро и др.).