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Жилой Комплекс 

"Ultra City"

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Жилой Комплекс 

"Ultra City"

Это комплекс будущего, расположенный в Приморском районе. Его отличает Ultra-дизайн, Ultra-технологии и Ultra-атмосфера. 

Внутренний двор

Ландшафтный дизайн разработан российско-берлинской студией «МОХ» с учетом модных европейских трендов. При создании пространства внутреннего двора Ultra City использовались следующие принципы:

  • Максимум листьев. Обилие деревьев, цветущих кустарников (сирень), густых многолетних растений (девичий виноград) формируют отдельные тематические зоны двора. Особенностью озеленения станет фруктовый сад.
  • Цвет круглый год. Декоративно-лиственные растения и кустарники с серебристыми или красноватыми листьями будут радовать глаз жителей комплекса круглый год.
  • Естественный контур. Никаких прямоугольных газонов. Все пространство строится на использовании дорожек и тропинок, объединяющих прогулочные зоны и тематические площадки (спорт, дети, подростки). Поляны с многолетниками и ароматными травами, лужайки с березами создают неповторимый природный ландшафт.
  • Использование рельефа в ландшафте. Мини-холмы, куртины с сиренью и девичьим виноградом разряжают пространство и создают уютную атмосферу.


Архитектура

Ultra City проникнут единым дизайн кодом. Комплекс по праву можно назвать первым и единственным в Петербурге дизайнерским жилым домом. Еще несколько лет назад такой подход был прерогативой аудитории бизнес-класса, но уже сегодня «Северный город» делает это доступным для тех, кто привык быть на острие модных трендов. Архитектура комплекса создана мастерской Владимира Григорьера, автора десятков знаковых проектов в городе. Его авторству принадлежит, например, торговый комплекс «Галерея» на Лиговском проспекте. Фасады решены в концепции «Комфортной визуальной среды», созданной специально для «Северного города» компанией Lumiknows. Это один из ведущих разработчиков в сфере промышленного дизайна, к услугам которого прибегают ведущие мировые бренды (Samsung, Renault, Philips, Harris Tweed, Московское метро и др.). 


Старт продаж 5 корпуса!

ВЫ МОЖЕТЕ, ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ, ВЫБРАТЬ И ЗАБРОНИРОВАТЬ ПО МИНИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ, ПОНРАВИВШУЮСЯ ВАМ КВАРТИРУ

Студия 23,3 м2

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1к. кв. 33,6 м2

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1к. кв. 35,6 м2

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3Евро кв. 62,5 м2

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4Евро кв. 74 м2

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4Евро кв. 77 м2

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4Евро кв. 82 м2

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5Е. кв. 95,4 м2

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ЧТОБЫ ПРИОБРЕСТИ КВАРТИРУ, ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ОПЛАТУ, БЕСПРОЦЕНТНУЮ РАССРОЧКУ ИЛИ ИПОТЕЧНУЮ ПРОГРАММУ ОДНОГО ИЗ БАНКОВ‐ПАРТНЕРОВ, СТАВКИ ОТ 6%

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На покупку квартиры действуют несколько вариантов беспроцентной рассрочки, в зависимости от размера вашего первоначального взноса. Взносы осуществляются равными ежеквартальными платежами. Кроме того, мы предложим вам особые условия рассрочки пока вы продаете вашу старую квартиру. Если вам требуется еще немного времени до продажи имеющегося жилья, воспользуйтесь нашим выгодным предложением по рассрочке на полгода. И получите дополнительную скидку при досрочной оплате новой квартиры! 

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Посещение объекта возможно только по предварительной записи по телефону +7(812)408-18-16 или заполнив онлайн заявку!

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Некоторые квартиры поставляются с полной отделкой под ключ. Есть два варианта, на выбор, в классическом и скандинавском стилях.



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Коммерческие помещения

Все помещения универсальны: здесь могут размещаться магазины, предприятия сферы услуг, кафе и рестораны, а также офисы компаний.

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ЖК Ultra City

Санкт-Петербург 
Комендантский пр. 60к1
Тел: +7 (812) 408-18-16
info@estate-812.ru

АДРЕС ЖК Ultra City

Санкт-Петербург, Комендантский пр. 60к1


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Политика конфиденциальности

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Сбор и использование персональной информации

Под персональной информацией понимаются данные, которые могут быть использованы для идентификации определенного лица либо связи с ним.

От вас может быть запрошено предоставление вашей персональной информации в любой момент, когда вы связываетесь с нами.

Ниже приведены некоторые примеры типов персональной информации, которую мы можем собирать, и как мы можем использовать такую информацию.

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  • Когда вы оставляете заявку на сайте, мы можем собирать различную информацию, включая ваши имя, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.

Как мы используем вашу персональную информацию:

  • Собираемая нами персональная информация позволяет нам связываться с вами и сообщать об уникальных предложениях, акциях и других мероприятиях и ближайших событиях.
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